На Донбасі бойовики вбили українського військового

Командування та особовий склад операції Об'єднаних сил висловлють щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

11 червня, неподалік населеного пункту Водяне, внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, один військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Також читайте На Донбасі окупанти 6 разів відкривали вогонь: один боєць отримав поранення

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України. Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що вони цілеспрямовано порушують режим припинення вогню та не бажають дотримуватись існуючих домовленостей про його припинення.

Нагадаємо, на службі загинула військовослужбовиця із Закарпаття. Командування бригади висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблої військової

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання