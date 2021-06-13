Наталія Могилевська повідомила, на скільки кіло схудла за тиждень

Артистка посперечалася, що зголить волосся, якщо не схудне.

Відома співачка Наталія Могилевська, яка посперечалася, що зголить волосся якщо не схудне, повідомила, скільки кіло скинула за тиждень.

Так, минулої неділі знаменитість розсекретила свою вагу перед схудненням. Тоді цифра на вагах була 76,5. Зараз же 75. Про це зірка повідомила у своїх Instagram-stories.

"Перепрошую, довго не писала, тому що були гастролі. Але тим не менш я трималася, була на дієті. Мій новий результат -1,5 кг. Аніто, Аніто Луценко, моя дорога, -1,5!" – написала виконавиця.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, наприкінці травня Наталія Могилевська розсекретила, що погладшала на 10 кіло. Артистка посперечалася із тренеркою Анітою Луценко, що схудне до кінця червня на 4 кілограми. А у день народження, 2 серпня, співачка має вбратися у свою ефектну концертну сукню, яка наразі замала.

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