Радіодиктант національної єдності-2026: слухати онлайн

Радіодиктант національної єдності-2026 / © Суспільне

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Сьогодні, 27 жовтня, у День української писемності та мови, відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026. Цьогоріч учасники писатимуть текст під назвою «Лист, який не закінчується».

Радіодиктант національної єдності — онлайн-трансляція

Нагадаємо, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 розпочнеться сьогодні, 27 жовтня, об 11:00. Цьогорічний текст під назвою «Лист, який не закінчується» написав український письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

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Читатимуть радіодиктант у прямому ефірі вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф’єва.

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Учасники, які хочуть, щоб їхні роботи перевірили фахівці, можуть надіслати написаний текст одним із двох способів:

Поштою — за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Дата на поштовому штемпелі має бути не пізнішою за 28 жовтня.

Електронною поштою — сфотографувати або відсканувати диктант і надіслати його на адресу rd@suspilne.media до 11:00 29 жовтня. Приймають файли у форматах JPG, PNG, JPEG, TIFF та PDF.

Офіційний текст радіодиктанту оприлюднять 29 жовтня об 11:00 на платформах Суспільного. Після цього всі охочі зможуть самостійно перевірити свої роботи.

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