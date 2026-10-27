ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1603
Час на прочитання
1 хв

Радіодиктант національної єдності-2026: слухати онлайн

Всеукраїнський радіодиктант-2026 відбудеться сьогодні, 27 жовтня, об 11:00. Дивіться та слухайте пряму трансляцію онлайн.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Радіодиктант національної єдності-2026

Радіодиктант національної єдності-2026 / © Суспільне

Сьогодні, 27 жовтня, у День української писемності та мови, відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026. Цьогоріч учасники писатимуть текст під назвою «Лист, який не закінчується».

Радіодиктант національної єдності — онлайн-трансляція

Нагадаємо, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 розпочнеться сьогодні, 27 жовтня, об 11:00. Цьогорічний текст під назвою «Лист, який не закінчується» написав український письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Читатимуть радіодиктант у прямому ефірі вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф’єва.

Учасники, які хочуть, щоб їхні роботи перевірили фахівці, можуть надіслати написаний текст одним із двох способів:

  • Поштою — за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Дата на поштовому штемпелі має бути не пізнішою за 28 жовтня.

  • Електронною поштою — сфотографувати або відсканувати диктант і надіслати його на адресу rd@suspilne.media до 11:00 29 жовтня. Приймають файли у форматах JPG, PNG, JPEG, TIFF та PDF.

Офіційний текст радіодиктанту оприлюднять 29 жовтня об 11:00 на платформах Суспільного. Після цього всі охочі зможуть самостійно перевірити свої роботи.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie