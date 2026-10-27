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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3385
Время на прочтение
1 мин

Радиодиктант национального единства-2026: слушать онлайн

Всеукраинский радиодиктант-2026 состоится сегодня, 27 октября, в 11:00. Смотрите и слушайте прямую трансляцию онлайн.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Радиодиктант национального единства-2026

Радиодиктант национального единства-2026 / © Суспільне

Сегодня, 27 октября, в День украинской письменности и языка, состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства-2026. В этом году участники будут писать текст под названием «Лист, який не закінчується».

Радиодиктант национального единства — онлайн-трансляция

Напомним, что Всеукраинский радиодиктант национального единства-2026 начнётся сегодня, 27 октября, в 11:00. Текст этого года под названием «Лист, який не закінчується» написал украинский писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Радиодиктант в прямом эфире будут читать учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтёр Даша Астафьева.

Участники, желающие, чтобы их работы проверили специалисты, могут прислать написанный текст одним из двух способов:

  • По почте — по адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26. Дата на почтовом штемпеле должна быть не позднее 28 октября.

  • По электронной почте — сфотографировать или отсканировать диктант и отправить его на адрес rd@suspilne.media до 11:00 29 октября. Принимаются файлы в форматах JPG, PNG, JPEG, TIFF и PDF.

Официальный текст радиодиктанта будет опубликован 29 октября в 11:00 на платформах «Суспильного». После этого все желающие смогут самостоятельно проверить свои работы.

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