Наталія Могилевська розсекретила свою вагу перед схудненням

Перед боротьбою із зайвими кіло артистка пройшла обстеження.

Українська співачка Наталія Могилевська, яка посперечалася, що зголить волосся якщо не схудне, розсекретила свою вагу.

Так, перед тим як боротися із зайвими кіло артистка пройшла обстеження, аби дізнатися, чи може за станом здоров’я швидко схуднути. Результат виявився позитивним. В Instagram-stories зірка опублікувала фото документа та розсекретила, що наразі її вага – 76,5 кіло. При цьому м’язова маса складає 50 кг.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка попросила прокоментувати фітнес-тренерку Аніту Луценко результат дослідження. Зі свого боку, спортсменка заявила, що виконавиця з легкістю схудне.

"Знаєте, що? М’язової маси у Могилевської більше, ніж має бути в нормі. Так що схуднення мине не те що легко, а швидко та круто! Чесно кажучи, я приголомшена", – поділилася Аніта.

Нагадаємо, наприкінці травня Наталія Могилевська розсекретила, що погладшала на 10 кіло. Артистка посперечалася із тренеркою Анітою Луценко, що схудне до кінця червня на 4 кілограми.

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