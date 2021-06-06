В Одесі горів студентський гуртожиток: є постраждалий (фото)

Потерпілого терміново госпіталізували.

В Одесі на вулиці Маршала Малиновського у неділю, 6 червня, горів студентський гуртожиток національного університету. Через це із будівлі евакуювали 106 осіб, один студент постраждав під час пожежі.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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Пожежа сталась об 00:52 в кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку. Адміністрація закладу ще до прибуття рятувальників евакуювала із будівлі 106 осіб.

"Під час гасіння пожежі з четвертого поверху врятовано студента. Внаслідок пожежі постраждав студент, якого в стані середньої тяжкості з діагнозом “опіки верхніх дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння” госпіталізовано до медичного закладу", - повідомили у ДСНС.

Пожежу ліквідували менше, ніж через годину. Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, у Харківській області під час пожежі обгоріли мати з немовлям.

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