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В Одесі горів студентський гуртожиток: є постраждалий (фото)

В Одесі горів студентський гуртожиток: є постраждалий (фото)

facebook.com/ДСНС

Потерпілого терміново госпіталізували.

В Одесі на вулиці Маршала Малиновського у неділю, 6 червня, горів студентський гуртожиток національного університету. Через це із будівлі евакуювали 106 осіб, один студент постраждав під час пожежі

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС. 

Пожежа сталась об 00:52 в кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку. Адміністрація закладу ще до прибуття рятувальників евакуювала із будівлі 106 осіб.  

"Під час гасіння пожежі з четвертого  поверху врятовано студента. Внаслідок пожежі постраждав студент, якого в стані середньої тяжкості з діагнозом “опіки верхніх дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння” госпіталізовано до медичного закладу", - повідомили у ДСНС. 

Пожежу ліквідували менше, ніж через годину. Причини займання встановлюються. 

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Нагадаємо, у Харківській області під час пожежі обгоріли мати з немовлям.

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