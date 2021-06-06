В Одессе горело студенческое общежитие: есть пострадавший (фото)

Пострадавшего срочно госпитализировали.
В Одессе на улице Маршала Малиновского в воскресенье, 6 июня, горело студенческое общежитие национального университета. Из-за этого из здания эвакуировали 106 человек, один студент пострадал во время пожара.
Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС.
Пожар произошел об 00:52 в комнате на третьем этаже пятиэтажного общежития. Администрация заведения еще до прибытия спасателей эвакуировала из здания 106 человек.
"В результате пожара пострадал студент, которого в состоянии средней тяжести с диагнозом "ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения" госпитализированы в медицинское учреждение", — сообщили в ГСЧС.
Пожар ликвидировали менее, чем через час. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, в Харьковской области во время пожара обгорели мать с младенцем.
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