Будівництво президентського університету в Києві: що відомо

Планується, що будівництво триватиме три роки і коштуватиме 7,2 млрд грн, площа забудови - 25,8 тисячі квадратних метрів.

У Києві збираються звести президентський університет. Заради цього на ВДНГ забудують 16 гектарів. Будівництво університету триватиме три роки і коштуватиме 7,2 млрд грн, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, у президентському університеті планують готувати фахівців за найсучаснішими і найбільш затребуваними в майбутньому напрямками: ІТ, кібербезпека, штучний інтелект; нанотехнології; біотехнології та науки про здоров'я тощо.

Але деякі кияни побоюються, щоб будівництво університету не закінчилось дерибаном території ВДНГ і масштабною забудовою.

Що відомо про будівництво президенського університету (університету Зеленського) в Києві - розбирався ТСН.ua.

Президентський університет може зайняти 5,6% території ВДНГ

Варто зазначити, що нині територія ВДНГ становить 286 га, з них: 48 га — забудова та 171 га — сади і парки.

Тож президентський університет може зайняти 5,6% території всього комплексу або 6,7% території, вільної від забудови.

"Логічне завершення просторового розвитку території ВДНГ"

Будівництво міністр освіти і науки Сергій Шкарлет назвав "логічним завершенням просторового розвитку території ВДНГ". Шкарлет уточнив, що, згідно з представленою концепцією, територія університету займатиме 16 га, а загальна площа забудови — 25,8 тисячі квадратних метрів.

"Територіально локація — це 16 гектарів на ВДНГ... Загалом розвиток президентського університету спільно з біокластером і біоклінікою є логічним завершенням просторового розвитку території ВДНГ, для того, щоб студенти мали можливість користуватися всіма об'єктами інфраструктури одночасно", — зазначив він.

Планується, що на території закладу розміщуватимуться 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

Університету на ВДНГ бути! Неодноразово писав про те, що Концепція розвитку ВДНГ на 40 років передбачає активний розвиток екосистеми Експоцентру як культурно-просвітницького парку. Вагома частина дорожньої карти розвитку ВДНГ присвячена саме освітньому кластеру, який знаходиться в північно-східній частині Виставки (на місці старий спорур, асфальту, бетону, недобудови радянських часів). І Президентський Університет, який вже скоро з'явиться на нашій території - це нова вершина в історії ВДНГ, Києва та України! Коли ми розробляли Концепцію розвитку ВДНГ, то були мрії. Коли ми її захистили перед експертами та громадськістю, мрії стали планами. І поступово плани стають реальністю! У минулому році на території ВДНГ почав працювати перший в Україні Музей науки Малої академії наук України. Минулого тижня за підтримки Офісу президента в рамках програм «Велике будівництво» і «Здорова Україна», а також за підтримки Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства ми приступили до облаштування території під урбан-парк. А сьогодні вже сміливо можемо заявляти, що Президентський університет відбудеться, і це буде абсолютно новий за своєю філософією та підходами до навчання вищий навчальний заклад. Як і анонсований раніше спортивний урбан-парк, цей освітній проект також реалізується за підтримки Офіс Президента України в рамках програми «Велике Будівництво». У Президентському університеті планують готувати фахівців за найсучаснішими і найбільш затребуваним в майбутньому напрямками: - ІТ, кібербезпека, штучний інтелект; - нанотехнології; - аерокосмічні технології; - біотехнології та науки про здоров'я; - енергетичні технології; - глобалізація і міжнародні комунікації. Всього на території ВДНГ в рамках університету буде створено 11 кампусів (серед них п'ять профільних наукових). Також тут будуть: адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба, корпус з офісами іноземних компаній, біокластер і біоклініка. А на додаток - вже існуюча інфраструктура та майбутні проекти культурного, дозвіллєвого, мистецького, експозиційного, спортивного характеру. Таким чином, тут буде абсолютно все, щоб студенти мали можливість користуватися всіма об'єктами інфраструктури ВДНГ. Це буде унікальний за програмою та якістю контенту університет в глобальному сенсі (у тому числі завдяки розташуванню саме на ВДНГ), який позитивно впливатиме на цінності, знання та спосіб мислення, а отже - робитиме вагомий внесок у процвітання нашої країни. Щиро вдячний Президенту України Володимир Зеленський та Міністерство освіти і науки України за рішення реалізувати цей величний проект саме на ВДНГ і за довіру до нашої #командаВДНГ! Опубліковано Evgeny Mushkin Вівторок, 1 червня 2021 р.

Звідки гроші

А от гроші на створення нового вишу — а це понад сім мільярдів гривень за три роки — в уряді планують узяти частково в державному бюджеті, а частково - як пожертви від приватного бізнесу.

Із нововведень — трирічний бакалаврат

У президентському університеті, за даними Сергія Шкарлета, навчатимуть найсучасніших спеціальностей за трирічною бакалаврською програмою, замість тієї, що існує нині у всій країні — чотирирічної.

"1 жовтня 23-го року. Це нова історія, новий університет, будівлі. І за три роки результат — трирічний бакалаврат", — зазначив він.

Готуватимуть фахівців майбутнього

Указ президента №217/2021 "Питання проєкту "Президентський університет" оприлюднено на сайті глави держави 31 травня 2021 року.

Володимир Зеленський зазначив, що в університеті готуватиме фахівців майбутнього.

"Це інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект, нанотехнології, аерокосмічні, енергетичні технології, біотехнології та науки про здоров’я, глобалізація та міжнародні комунікації", — уточнив він.

Працевлаштування, стажування за кордоном тощо: що обіцяють студентам

Президент Володимир Зеленський зазначив, що до викладання в університеті запрошуватимуть найкращих українських фахівців; застосовуватимуться найсучасніші методики викладання (ключовий принцип: 30% теорії та 70% практики). Також до навчального процесу будуть залучені іноземні викладачі та експерти.

Планується впровадження гарантованого працевлаштування випускників університету, зокрема в провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, центральних органах влади.

Передбачається, що держава та партнери університету гарантуватимуть студентам національне та міжнародне стажування.

Буде також передбачена можливість компенсації вартості навчання з боку роботодавця.

Університет, держава та партнерський бізнес планують забезпечити студентам реалізацію власних наукових розробок та їх подальшу комерціалізацію.

Але це все поки у далекоглядних планах.

"Головне, щоб не закінчилося будівництвом ТРЦ чи ЖК…"

Кияни тим часом побоюються, щоб не почалось з університету, а закінчилось "будівництвом ТРЦ, ЖК тощо":

"Не хочемо жодного університету на ВДНГ (в Україні, до речі, 282 вузи, більше ніж у Франції й Німеччині разом взятих). Хочемо ВДНГ як зону активного відпочинку для киян, де є простір, ліс і повітря. Ні - забудові ВДНГ", — пише Володимир М.

"…Почнеться з університету, а закінчиться дерибаном всієї території ВДНГ (ТРЦ, ЖК тощо.)", — побоюється Леся К.

"Після університету (а може і одночасно) почнуть будувати житло для викладачів та гуртожитки для студентів, які після так званої реконстукції поступово перетворяться на ЖК. Схема випробувана навіть в центрі столиці, де кожен метр на вагу золота", — каже Олена Є.

"Головне, щоб навантаження людьми та будівлями на територію ВДНГ не змінило його шарму, бо може стати так, що звичайним відпочивальникам буде некомфортно у великому постійному натовпі студентів. Маю величезну надію, що ВДНГ залишиться одним з моїх улюблених місць", — зазначає Марк П.

Своєю чергою гендиректор ВДНГ Євген Мушкін заспокоює, що "ВДНГ — виставка, а не парк. Університет планується у зоні громадської забудови (де вже є будівлі, у тому числі недобудовані), а не в лісі". І наголошує, що у зеленій зоні забудови не буде, і категорично заперечує інформацію про можливе будівництво житлового комплексу.

У пресслужбі ВДНГ ТСН.ua розповіли, що облаштування університету планується в зоні громадської забудови (зараз там вже є будівлі, зокрема — недобудови, що перебувають у занедбаному стані). І додали, що будівництво жодним чином не торкнеться лісу та зеленої частини ВДНГ — комплекс як і раніше залишатиметься найзеленішою зоною Києва.



"Створення освітнього кластера на території "Експоцентру" передбачено Концепцією розвитку ВДНГ на 40 років, яку було презентовано влітку 2017 року. Одним із ключових проєктів кластеру є саме створення університету. Перед презентацією Концепція пройшла громадські слухання та експертні обговорення й була затверджена наказом генерального директора ВДНГ", — йдеться у коментарі.

Нагадаємо, наприкінці березня у Голосіївському парку Києва, за Сільськогосподарським провулком, зрізали майже два десятки вікових дубів. У робітників були документи про те, що вони мають право зрізати сухостій. Хоча жоден дуб не сухий. Столична поліція розпочала кримінальне провадження.

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