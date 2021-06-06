В Угорщині протестували проти будівництва китайського університету

Протестувальників підтримав мер Будапешта Гергей Карачонь.

В столиці Угорщини Будапешті на акцію протесту проти будівництва філії шанхайського Університету Фудань в суботу, 5 червня, вийшло орієнтовно 10 тисяч місцевих жителів.

Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, між урядом Угорщини і керівництвом китайського університету є домовленість, відповідно до якої в в Будапешті побудуються студентське містечко площею 500 тисяч квадратних метрів, розраховане приблизно на 5 тисяч студентів. Через це деякі невдоволені жителі столиці вийшли на протест. Вони звинуватили прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в надмірній близькості до китайської влади. На плакатах, які несли учасники маршу, було написано: "Ні Фудань!". Також особливе обурення в угорців викликало те, що університет, який повністю підконтрольний китайській владі, будуватиметься в Угорщині за рахунок угорських платників податків. Вартість будівництва навчального комплексу попередньо оцінюється в 1,5 млрд євро. Територія, на якій планують побудувати його філію в Будапешті, раніше призначалася для будівництва дешевих студентських гуртожитків.

Також відомо, що в університеті Фудань навчаються майбутні кадри для Компартії і спецслужб Китаю.

Протестувальників підтримав мер Будапешта Гергей Карачонь. Він раніше дав розпорядження перейменувати вулиці, що примикають до території передбачуваного будівництва, на вулицю Далай-лами, Уйгурських мучеників і Гонконгської свободи. Це обурило Китай.

Нагадаємо, в Бразилії спалахнув протест проти президента і його дій у боротьбі з коронавірусом.

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