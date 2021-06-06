В Венгрии протестовали против строительства китайского университета

Протестующих поддержал мэр Будапешта Гёргей Карачонь.

В столице Венгрии Будапеште на акцию протеста против строительства филиала шанхайского Университета Фудань в субботу, 5 июня, вышло ориентировочно 10тыс. местных жителей.

Об этом сообщает DW.

Как сообщается, между правительством Венгрии и руководством китайского университета есть договоренность, согласно которой в в Будапеште построится студенческий городок площадью 500 000 квадратных метров, рассчитано примерно на 5000 студентов. Из-за этого некоторые недовольны жители столицы вышли на протест. Они обвинили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в чрезмерной близости к китайским властям. На плакатах, которые несли участники марша, было написано: "Нет Фудань!". Также особое возмущение у венгров было вызвано то, что университет, который полностью подконтролен китайской власти, будет строиться в Венгрии за счет венгерских налогоплательщиков. Стоимость строительства учебного комплекса предварительно оценивается в 1,5 млрд евро. Территория, на которой планируется построить его филиал в Будапеште, ранее предназначалась для строительства дешевых студенческих общежитий.

Также известно, что в университете Фудань учатся будущие кадры для Компартии и спецслужб Китая.

Протестующих поддержал мэр Будапешта Гёргей Карачонь. Он ранее распорядился переименовать улицы, примыкающие к территории предполагаемого строительства, на улицу Далай-Ламы, Уйгурских мучеников и Гонконгской свободы. Это возмутило Китай.

Напомним, в Бразилии вспыхнул протест против президента и его действий в борьбе с коронавирусом.

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