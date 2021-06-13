Коронавірус у світі: скільки всього випадків зафіксовано

Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та Колумбії.

Станом на 13 червня 2021 року, кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 176,4 мільйона.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

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Згідно з даними, у світі зареєстровано 176 422 387 випадків COVID-19, зокрема 3 810 952 летальних, одужали 160 396 300 осіб.

Від початку доби зафіксовано 18 302 нових випадки інфікування, померло 512 людей.

Нагадаємо, Україна серед країн світу займає 41 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію і 2 – за добовою смертністю.

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