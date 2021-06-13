Коронавирус в мире: сколько всего случаев зафиксировано

Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии.
По состоянию на 13 июня 2021 года, количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 176,4 миллиона.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Согласно данным, в мире зарегистрировано 176 422 387 случаев COVID-19, в частности 3 810 952 летальных, выздоровели 160 396 300 человек.
С начала суток зафиксировано 18 302 новых случая инфицирования, умерло 512 человек.
Напомним, Украина среди стран мира занимает 41 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 6 позицию и 2 — по суточной смертности.