В длительном лечении нуждается Андрей для борьбы с онкологией

Ногу 12-летнего мальчика съедает рак.

Семья Старовойт с Житомирщины обращается к неравнодушным людям, чтобы справиться с оплатой лечения для сына Андрея, у которого врачи диагностировать саркому Юинга левой пяточной кости.

«Моему еще совсем юному сыночек всего 12 лет, но теперь он должен бороться за свою жизнь. Наша жизнь теперь проходит в больничных стенах. Как больно и горько это осознавать, на куски разрывается мое материнское сердце глядя на страдания моего сына. Боже, дай силы, дай выдержать...», — говорит мама мальчика.

Андрюша сейчас в Киевском городском онкологическом центре на лечении, где ему уже начали вводить химиотерапию. «Химиотерапия дается с трудом, Андрюша борется, но я вижу как ему тяжело и как это его истощает! От еды и питья он отказывается, почти постоянно спит... Если бы вы знали, как я верю, я больше всего мечтаю увидеть своего сына здоровым, и обязательно все будет именно так», — добавляет мама мальчика.

Лечение болезни будет длительным и дорогостоящим, семья с небольшого города понимает, что с финансовой нагрузкой им самостоятельно не справиться. «Я прошу вас не покидать нас, помочь нам дойти до желаемого выздоровления, только вместе с вами у нас все получится», — говорит мама Андрея.

Реквизиты для помощи:

Аваль-банк

4149501022391180

Старовойт ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

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