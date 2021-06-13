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Стало відомо, що 13 червня обговорять лідери G7 на саміті

Стало відомо, що 13 червня обговорять лідери G7 на саміті

Еммануель Макрон и Борис Джонсон вітаються ліктямі / Associated Press

"Велика сімка" може майже вдвічі скоротити свої викиди до 2030 року в порівнянні з рівнем 2010 року.

13 червня лідери G7 обговорять питання зміни клімату.

Про це пише BBC News.

Англійська телеведучий і натураліст Девід Аттенборо виступить перед світовими лідерами, які зібралися в Корнуоллі, коли вони викладуть плани скорочення викидів вуглекислого газу і відновленню біорізноманіття.

"Але питання, яке наука змушує нас конкретно розглянути в 2021 році, полягає в тому, чи перебуваємо ми в результаті цих переплетених фактів на межі дестабілізації всієї планети. Якщо це так, то рішення, які ми приймаємо в цьому десятилітті, зокрема рішення, прийняті найбільш економічно розвиненими країнами, є найважливішими в історії людства ", — зауважив він.

Зміна клімату — одна з ключових тем триденного саміту країн "Великої сімки" в Карбіс-Бей.

"Велика сімка" — Великобританія, США, Канада, Японія, Франція, Німеччина та Італія — можуть пообіцяти майже вдвічі скоротити свої викиди до 2030 року в порівнянні з рівнем 2010 року.

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