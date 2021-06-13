У Техасі сталася перестрілка: 14 осіб отримали поранення

Поліція затримала одного підозрюваного в масовій стрілянині.

Поліція затримала одного підозрюваного в масовій стрілянині, в результаті якої 14 осіб були поранені в жвавому районі в центрі Остіна (штат Техас).

Про це інформує NBC News.

Особу підозрюваного не розголошується.

"Ми продовжуємо працювати над цією справою і простежуємо зачіпки, щоб затримати залишився підозрюваного", — йдеться в заяві поліцейського управління Остіна. Американські маршали допомогли з його арештом.

"Це один з найбільш значних інцидентів, які коли-небудь відбувалися в нашому місті", — сказав начальник поліції Джозеф Чакон.

Слідчі вважають, що стрілянина стала наслідком спору.

Як повідомлялося, у Флориді 14-річна дівчина і 12-річний хлопець втекли з тимчасового притулку і залізли в будинок, попався їм на шляху. Там знайшли автомат АК-47, пістолет, дробовик і велика кількість патронів і влаштували стрілянину. Через деякий час до будинку приїхали поліцейські та попросили підлітків здатися, але дівчина почала їм погрожувати. Її копи підстрелили. Її 12-річний спільник на допиті розповів, що свої дії вони сприймали, як проходження комп'ютерної гри.

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