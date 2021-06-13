Можливість дихати самостійно: матір 6-річної дівчинки з Прикарпаття просить про допомогу

Дівчинка хоче гратися з однолітками.

Сьомий рік бореться за життя своєї єдиної дитини Галина Долішняк із Коломиї. Донька має численні вроджені вади. Але зараз найбільше дошкуляє проблема з трахеєю. Дівчинка дихає через стому - спеціальну трубку. Її можна прибрати та дитина дихатиме сама. Але сума, яку виставили ізраїльські лікарі, для матері надмірна - майже 100 тисяч доларів. Жінка сподівається, що її біда не залишить байдужими глядачів ТСН, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

6-річна дівчинка вправно порається на кухні. Гріє собі їсти. Миє посуд.

"Вона розуміє, що вона не така. Вона добре розуміє. Вона дуже контактна дитина. Дуже хоче спілкування, гратися з дітьми. А її не розуміють. На цьому фоні вже рік тому почалися проблеми, істерики", - розповідає мати дівчинки.

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Євангеліна-Марія, або Маруся - як по-домашньому кличе її мати - дитина єдина і дуже бажана. Але народилася вона з чисельними вадами. За перших 3 місяці життя перенесла 6 операцій.

У дівчинки вроджена вада трахеї. Аби вона могла сама дихати, у горло їй вставили спеціальну трубочку.

Але оскільки Маруся дорослішає, вада все більше їй дошкуляє. З жовтня по квітень дитина майже не виходить надвір. Холодне повітря її зразу душить, спазмує. Забрати систему можна лише зробивши пластику трахеї, кажуть медики. Вона зможе дихати, як всі звичайні люди.

Складну операцію, каже мати Марусі, кілька років тому вже намагалися зробити в Україні - без успіху. Тож Галина почала шукати клініки за кордоном. Відгукнулися в Ізраїлі. Але виставили рахунок - майже 100 тисяч доларів. І Галина змушена просити допомоги. Адже її чоловік помер кілька років тому, а працювати вона не може через те, що постійно поруч з донькою. Виживають коштом соцдопомоги та підтримки рідних.

Третину суми на операцію, Галина вже зібрала. Решту треба знайти до серпня - саме на цей час їх чекають в Ізраїлі.

Реквізити для допомоги:

Картка Приватбанку: 5457082227681561

Отримувач: Долішняк Галина Миколаївна - мама дівчинки.

Допомога ТСН: 7-річна дівчинка з Коломиї потребує операції, аби самостійно дихати

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