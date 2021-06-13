Возможность дышать самостоятельно: мать 6-летней девочки из Прикарпатья просит о помощи

Девочка хочет играть со сверстниками.

Седьмой год борется за жизнь своего единственного ребенка Галина Долишняк из Коломыи. Дочь имеет многочисленные врожденные дефекты. Но сейчас больше беспокоит проблема с трахеей. Девочка дышит через стому — специальную трубку. Ее можно убрать и ребенок будет дышать сам. Но сумма, которую выставили израильские врачи, для матери чрезмерная — почти 100 тысяч долларов. Женщина надеется, что ее беда не оставит равнодушными зрителей ТСН, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30.

6-летняя девочка умело возится на кухне. Греет себе есть. Моет посуду.

"Она понимает, что она не такая. Она хорошо понимает. Она очень контактный ребенок. Очень хочет общения, играть с детьми. А ее не понимают. На этом фоне уже год назад начались проблемы, истерики", — рассказывает мать девочки.

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Евангелина-Мария, или Маруся — как по-домашнему зовет ее мать — ребенок единственный и очень желательный. Но родилась она с многочисленными нарушениями. За первые 3 месяца жизни перенесла 6 операций.

У девочки врожденный порок трахеи. Чтобы она могла сама дышать, в горло ей вставили специальную трубочку.

Но поскольку Маруся взрослеет, недостаток все больше ей донимает. С октября по апрель ребенок почти не выходит на улицу. Холодный воздух ее сразу душит, спазмирует. Забрать систему можно только сделав пластику трахеи, говорят медики. Она сможет дышать, как все обычные люди.

Сложную операцию, говорит мать Маруси, несколько лет назад уже пытались сделать в Украине — без успеха. Поэтому Галина начала искать клиники за рубежом. Отозвались в Израиле. Но выставили счет — почти 100 тысяч долларов. И Галина вынуждена просить помощи. Ведь ее муж умер несколько лет назад, а работать она не может из-за того, что постоянно рядом с дочкой. Выживают за счет соцпомощи и поддержки родных.

Треть суммы на операцию, Галина уже собрала. Остальные надо найти до августа — именно на это время их ждут в Израиле.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5457082227681561

Получатель: Долишняк Галина Николаевна — мама девочки.

Допомога ТСН: 7-летняя девочка из Коломыи нуждается в операции, чтобы самостоятельно дышать

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