Народные приметы, обряды и обычаи 13 июня

Обильно цветет гречиха — на жаркое лето.

13 июня церковь и верующие чествуют седьмое воскресенье после Пасхи, святых отцов I Вселенского собора, апостола от семидесяти Ермия, мученика Ермия, мученика Философа.

13 июня: церковный календарь

О святом апостоле Ермия известно немного: он упоминается в послании святого апостола Павла к римлянам с другими семьюдесятью апостолами. Ермий был епископом.

А мученик Ермий пострадал за Христа в городе Команы в период правления императора Антонина Пия, в первой половине второго века. Ермий, который уже был старца воином, мужественно исповедовал свою веру во Христа, за что и был подвергнут жестоким пыткам и побоям. Его били по лицу так, что содрали с него кожу, а затем бросили в раскаленную печь. Когда через три дня печь открыли, мученик Ермий вышел из нее невредимым. После этого его еще подвергли пыткам, но он остался жив. После этого ему отрубили голову ножом. Христиане тайно похоронили тело мученика Ермия, от святых мощей которого происходили многочисленные исцеления.

13 июня: народные традиции

В народном календаре эта дата получила такие названия: Еремей-розпрягальник, Еремей-бобовник.

13 июня: что нельзя делать

ездить на лошадях;

планировать важные поездки;

выходить в поле.

13 июня: что стоит сделать

опрыскивать плодовые деревья от вредителей;

анализировать погоду;

готовиться к браку.

13 июня: украинские народные приметы

Зацвели калина, шиповник и земляники — скоро появятся сыроежки.

Обильно цветет гречиха — на жаркое лето.

Когда листья клена начинает "плакать", то через трое-четверо суток соберется дождь.

Закрылись на ночь цветки — на следующий день будет хороший день.

Если солнце при восходе ярко-красное, но вскоре скроется за тучу — вскоре будут дожди.

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