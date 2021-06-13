Джонсон призвал не спешить при завершении локдауна: подробности

Рассматривается вопрос об отсрочке до четырех недель.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любое ослабление ограничений из-за коронавируса должно быть осторожным, ведь число госпитализаций в стране растет.
Об этом пишет ВВС.
По его словам, правительство добилось "огромного прогресса в реализации программы вакцинации".
"Это принесло огромную пользу, но мы должны быть осторожны", — добавил он.
Сейчас рассматривается вопрос об отсрочке до четырех недель.
Медики настоятельно призывают затормозить окончательное ослабление ограничений из-за COVID-19.