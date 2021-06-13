Джонсон призвал не спешить при завершении локдауна: подробности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любое ослабление ограничений из-за коронавируса должно быть осторожным, ведь число госпитализаций в стране растет.

Об этом пишет ВВС.

По его словам, правительство добилось "огромного прогресса в реализации программы вакцинации".

"Это принесло огромную пользу, но мы должны быть осторожны", — добавил он.

Сейчас рассматривается вопрос об отсрочке до четырех недель.

Медики настоятельно призывают затормозить окончательное ослабление ограничений из-за COVID-19.

Еще в феврале британский премьер-министр Борис Джонсон представил четырехэтапный план выхода Англии из локдауна. Предполагалось, что все законодательные ограничения социальных контактов будут сняты с 21 июня 2021 года.

Недавно сообщалось, что в Великобритании количество случаев так называемого "индийского" штамма COVID-19 "B.1.617.2" за неделю увеличилось более чем в два раза.