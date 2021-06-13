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Джонсон призвал не спешить при завершении локдауна: подробности

Джонсон призвал не спешить при завершении локдауна: подробности

Associated Press

Рассматривается вопрос об отсрочке до четырех недель.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любое ослабление ограничений из-за коронавируса должно быть осторожным, ведь число госпитализаций в стране растет.

Об этом пишет ВВС. 

По его словам, правительство добилось "огромного прогресса в реализации программы вакцинации".

"Это принесло огромную пользу, но мы должны быть осторожны", — добавил он.

Сейчас рассматривается вопрос об отсрочке до четырех недель.

Медики настоятельно призывают затормозить окончательное ослабление ограничений из-за COVID-19.

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