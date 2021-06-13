Народні прикмети, обряди і звичаї 13 червня

Рясно цвіте гречка — на спекотне літо.

13 червня церква і віряни вшановують сьому неділю після Великодня, святих отців І Вселенського собору, апостола вiд сімдесяти Єрмія, мученика Єрмiя, мученика Філософа.

13 червня: церковний календар

Про святого апостола Єрмія відомо небагато: він згадується у посланні святого апостола Павла до римлян з іншими сімдесятьма апостолами. Єрмій був єпископом.

А мученик Єрмій постраждав за Христа в місті Комани в період правління імператора Антоніна Пія, у першій половині другого століття. Єрмій, який уже був посивілим воїном, мужньо сповідував свою віру в Христа, за що й був підданий жорстоким тортурам і побоям. Його били по обличчю так, що здерли з нього шкіру, а потім кинули в розжарену піч. Коли через три дні піч відкрили, мученик Єрмій вийшов з неї неушкодженим. Після цього його ще піддали тортурам, але він залишився живим. Після цього йому відрубали голову ножем. Християни таємно поховали тіло мученика Єрмія, від святих мощей якого відбувалися численні зцілення.

13 червня: народні традиції

У народному календарі ця дата отримала такі назви: Веремій-розпрягальник, Веремій-бобовник.

13 червня: що не можна робити

їздити на конях;

планувати важливі поїздки;

виходити в поле.

13 червня: що варто зробити

обприскувати плодові дерева від шкідників;

аналізувати погоду;

готуватися до шлюбу.

13 червня: українські народні прикмети

Зацвіли калина, шипшина і суниці — скоро з'являться сироїжки.

Рясно цвіте гречка — на спекотне літо.

Коли листя клена починає «плакати», то через три-чотири доби збереться на дощ.

Закрилися на ніч квітки — наступного дня буде гожа днина.

Якщо сонце при сході яскраво-червоне, але незабаром заховається за хмару — невдовзі задощить.

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