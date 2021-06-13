Гороскоп на 13 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше понять свою судьбу.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 июня 2021 рассказывает, что Девам не стоит гнаться за всем сразу, а Весы имеют надеяться на улучшение ситуации.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди — новые открытия. В отношениях откройте объятия. Начните новый проект на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева пентаклей"

Время экономить. Подробнее партнеру по финансов. Избегайте проблем на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж жезлов"

Добавьте энергии. В отношениях проявите инициативу. Сконцентрируйтесь на позитиве на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж кубков"

Время открыть сердце. В любви прислушивайтесь к интуиции, а на работе — к голосу сердца.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди — победы. Проявите активность в любви и добавьте жару на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем сразу. Выберите один вариант в любви. На работе определиться, чем вы хотите заниматься.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка кубков"

Ситуация улучшается. Наслаждайтесь счастье. Ищите позитив на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка кубков"

ТСН.ua

Найдите единомышленников. Помните о том, что ваш любовник — не только партнер, но и друг.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка жезлов"

Ищите гармонию. Время налаживать отношения. Хороший период для заключения договоров.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Луна"

То, что скрыто снизу, появится на поверхности. Откройтесь партнеру. Уничтожьте свои страхи об увольнении с работы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка мечей"

Остерегайтесь потерь. В отношениях не дайте себя обмануть. Избегайте конфликтов на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз мечей"

Действуйте разумно. В любви прислушивайтесь к голосу разума. Добавьте активности на работе.

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