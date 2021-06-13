В Техасе произошла перестрелка: 14 человек получили ранения

Полиция задержала одного подозреваемого в массовой стрельбе.

Полиция задержала одного подозреваемого в массовой стрельбе, в результате которой 14 человек были ранены в оживленном районе в центре Остина (штат Техас).

Об этом информирует NBC News.

Личность подозреваемого не разглашается.

"Мы продолжаем работать над этим делом и прослеживаем зацепки, чтобы задержать оставшегося подозреваемого", — говорится в заявлении полицейского управления Остина. Американские маршалы помогли с его арестом.

"Это один из самых значительных инцидентов, которые когда-либо происходили в нашем городе", — сказал начальник полиции Джозеф Чакон.

Следователи полагают, что стрельба стала следствием спора.

Как сообщалось, во Флориде 14-летняя девушка и 12-летний парень бежали из временного убежища и залезли в дом, попался им на пути. Там нашли автомат АК-47, пистолет, дробовик и большое количество патронов и устроили стрельбу. Через некоторое время к дому приехали полицейские и попросили подростков показаться, но девушка начала им угрожать. Ее копы подстрелили. Ее 12-летний сообщник на допросе рассказал, что свои действия они воспринимали, как прохождение компьютерной игры.

Новости мира: в Майами произошла массовая стрельба возле концерт-холла

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку