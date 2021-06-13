Президента Бразилії оштрафували за недотримання правил запобігання COVID-19

Президента очікує штраф на суму майже 90 євро.
Президент Бразилії Жаір Болсонару під час мотопробігу не дотримувався запроваджених обмежень. Болсонару і раніше ухилявся від виконання правил запобігання поширенню коронавірусу.
Про це пише DW.
Тепер президент Бразилії повинен сплатити штраф на суму майже 90 євро за те, що він не носив захисну маску під час мотопробігу байкерів у Сан-Паулу, що пройшов у суботу, 11 червня.
Аналогічні штрафи сплатять його син Едуардо Болсонару та міністр інфраструктури Тарчизіо Гомес, які також перебували без захисних масок і не дотримувались дистанції під час цього заходу.
Від початку пандемії коронавірусу Болсонару виступав проти використання захисних масок, дотримання ізоляції та дистанції. Він називав коронавірус "маленьким грипом" і згодом сам ним інфікувався. Попри це, він продовжував критикувати заходи бразильських штатів та муніципалітетів щодо стримування коронавірусу, зокрема, через їхній вплив на економіку.
Нагадаємо, другу хвилю коронавірусу COVID-19 прогнозують восени. У Міністерстві охорони здоров'я планують до кінця літа вакцинувати близько п'яти мільйонів громадян.