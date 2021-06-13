Президента Бразилії оштрафували за недотримання правил запобігання COVID-19

Президента очікує штраф на суму майже 90 євро.

Президент Бразилії Жаір Болсонару під час мотопробігу не дотримувався запроваджених обмежень. Болсонару і раніше ухилявся від виконання правил запобігання поширенню коронавірусу.

Про це пише DW.

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Тепер президент Бразилії повинен сплатити штраф на суму майже 90 євро за те, що він не носив захисну маску під час мотопробігу байкерів у Сан-Паулу, що пройшов у суботу, 11 червня.

Аналогічні штрафи сплатять його син Едуардо Болсонару та міністр інфраструктури Тарчизіо Гомес, які також перебували без захисних масок і не дотримувались дистанції під час цього заходу.

Від початку пандемії коронавірусу Болсонару виступав проти використання захисних масок, дотримання ізоляції та дистанції. Він називав коронавірус "маленьким грипом" і згодом сам ним інфікувався. Попри це, він продовжував критикувати заходи бразильських штатів та муніципалітетів щодо стримування коронавірусу, зокрема, через їхній вплив на економіку.

Нагадаємо, другу хвилю коронавірусу COVID-19 прогнозують восени. У Міністерстві охорони здоров'я планують до кінця літа вакцинувати близько п'яти мільйонів громадян.

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