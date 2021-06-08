Новинки від Apple: безліч змін для операційної системи

Apple представила нову версію операційної системи для смартфонів

У межах конференції WWDC 2021 Apple представила нову версію своєї ОС для смартфонів.

Операційна система iOS 15 отримала безліч змін, — пише ТАРС.

iOS 15: що змінилося

Наприклад, в iOS 15 зміниться логіка повідомлень — буде так зване зведення повідомлень, яка дозволить користувачеві концентруватися на важливому. Разом з цією опцією пов'язаний і "Фокус", спеціальна можливість із використанням штучного інтелекту, що дає можливість відключити відвабливі програми.

В iOS з'явилася функція розпізнавання тексту через камеру або фотографії.

iPhone зможуть шукати об'єкти на знімках.

Оновляться додатки "Гаманець", "Погода" і "Карти".

До знімків можна відразу ж прикріплювати треки з Apple Music.

У США в додатку Wallet можна додавати при собі посвідчення особи — наприклад, водійські права.

Оновлений додаток "Локатор" дозволяє відшукати загублені AirPods Pro та AirPods Max. Також iOS буде попереджати користувача про те, що він забув навушники.

Пристрої з iOS 15 відстежуватимуть рівновагу і заздалегідь попереджати про можливе падіння.

Новинки для AirPods

Функція "Фокусування" зможе виділяти потрібний голос. Просторове звучання для великих AirPods, дасть багатовимірний звук.

Оновлення для планшетів

Тепер віджети можна вільно розміщувати на всьому робочому столі. З iOS перекочувала і "Бібліотека додатків". Змінилася і багатозадачність, яка стала гнучкішою і наблизилася за зручністю до настільного macOS.

Відкрите бета-тестування iOS 15 і iPadOS 15 стартує вже в червні. Реліз нових версій ОС очікується у вересні 2021 року.

А під час весняної презентації Apple компанія представила кольорові iMac, фіолетовий iPhone 12 і трекер AirTag.

Нагадаємо, що під час своєї презентації 10 жовтня 2020 року Apple представила MacBook Air, MacBook Pro і компактний комп'ютер Mac mini. Компанія також показала новий чіп М1, який поєднує в собі відеокарту, оперативну пам'ять і процесор.

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