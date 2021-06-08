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Новинки від Apple: безліч змін для операційної системи

Новинки від Apple: безліч змін для операційної системи

Associated Press

Apple представила нову версію операційної системи для смартфонів

У межах конференції WWDC 2021 Apple представила нову версію своєї ОС для смартфонів.

Операційна система iOS 15 отримала безліч змін, — пише ТАРС.

iOS 15: що змінилося

  • Наприклад, в iOS 15 зміниться логіка повідомлень — буде так зване зведення повідомлень, яка дозволить користувачеві концентруватися на важливому. Разом з цією опцією пов'язаний і "Фокус", спеціальна можливість із використанням штучного інтелекту, що дає можливість відключити відвабливі програми.
  • В iOS з'явилася функція розпізнавання тексту через камеру або фотографії.
  • iPhone зможуть шукати об'єкти на знімках.
  • Оновляться додатки "Гаманець", "Погода" і "Карти".
  • До знімків можна відразу ж прикріплювати треки з Apple Music.
  • У США в додатку Wallet можна додавати при собі посвідчення особи — наприклад, водійські права.
  • Оновлений додаток "Локатор" дозволяє відшукати загублені AirPods Pro та AirPods Max. Також iOS буде попереджати користувача про те, що він забув навушники.
  • Пристрої з iOS 15 відстежуватимуть рівновагу і заздалегідь попереджати про можливе падіння.

Новинки для AirPods

  • Функція "Фокусування" зможе виділяти потрібний голос. Просторове звучання для великих AirPods, дасть багатовимірний звук.

Оновлення для планшетів

  • Тепер віджети можна вільно розміщувати на всьому робочому столі. З iOS перекочувала і "Бібліотека додатків". Змінилася і багатозадачність, яка стала гнучкішою і наблизилася за зручністю до настільного macOS.

Відкрите бета-тестування iOS 15 і iPadOS 15 стартує вже в червні. Реліз нових версій ОС очікується у вересні 2021 року.

А під час весняної презентації Apple компанія представила кольорові iMac, фіолетовий iPhone 12 і трекер AirTag.

Нагадаємо, що під час своєї презентації 10 жовтня 2020 року Apple представила MacBook Air, MacBook Pro і компактний комп'ютер Mac mini. Компанія також показала новий чіп М1, який поєднує в собі відеокарту, оперативну пам'ять і процесор.

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