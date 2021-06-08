Міша Романова у жовтому бікіні показала пишні груди

Співачка захопила гарячим фото.

Українська співачка Міша Романова вкотре підірвала Мережу пікантним контентом.

Так, цього разу ексучасниця гурту "ВІА Гра" опублікувала знімок з відпочинку в Туреччині. На фото зірка позувала на пляжі, сидячи на гойдалці. Артистка постала у жовтому бікіні, хизуючись пласким животиком та пишними грудьми.

instagram.com/misharomanova

"Як розтягнути задоволення, якщо ви любите все і одразу?" – поміркувала виконавиця.

Користувачі не стримали емоцій та вибухнули коментарями під публікацією. Підписники писали, що Міша мега красива.

Розкішна

Фігура – вогонь

Красива дівчина

Нагадаємо, не так давно Міша Романова у бікіні попестила пишні груди та посвітила сідничками на еротичному відео. Співачка поділилася пікантним контентом.

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