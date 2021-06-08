Міша Романова у жовтому бікіні показала пишні груди

Співачка захопила гарячим фото.
Українська співачка Міша Романова вкотре підірвала Мережу пікантним контентом.
Так, цього разу ексучасниця гурту "ВІА Гра" опублікувала знімок з відпочинку в Туреччині. На фото зірка позувала на пляжі, сидячи на гойдалці. Артистка постала у жовтому бікіні, хизуючись пласким животиком та пишними грудьми.
"Як розтягнути задоволення, якщо ви любите все і одразу?" – поміркувала виконавиця.
Користувачі не стримали емоцій та вибухнули коментарями під публікацією. Підписники писали, що Міша мега красива.
- Розкішна
- Фігура – вогонь
- Красива дівчина
Нагадаємо, не так давно Міша Романова у бікіні попестила пишні груди та посвітила сідничками на еротичному відео. Співачка поділилася пікантним контентом.