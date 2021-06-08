Народні прикмети, обряди і звичаї 8 червня

Чим дрібніші краплини дощу, тим довше він йтиме.
8 червня церква та віряни вшановують пам'ять апостолів вiд 70-ти Карпа i Алфея, мученика Георгiя Нового, мучеників Аверкiя та Єлени, преподобного Йоана Психаїта, сповідника.
8 червня: церковне свято
Святий апостол Карпо — один з сімдесяти апостолів Ісуса Христа. Карпо був супутником Павла під час його апостольських мандрівок, проповідував вчення Христа на острові Крит та у Фракії, помер у м. Берії, бувши міським єпископом.
8 червня: народні традиції
За аналогією з назвою, у народі раніше вважали, що у цей день добре ловляться саме коропи. Звідси й назва дня 8 червня: "Карполов". Тому чоловіки намагалися виходили на риболовлю. Інші назви свята: "Карп", "День Карпа" тощо.
8 червня: що варто зробити
Оскільки, за повір'ям, цей святий приносить удачу всім тим, хто займається рибальством, тому варто вирушити до озера чи річки, щоб порибалити.
8 червня: що не можна робити
- голосно розмовляти та кричати;
- сваритися з рідними та близькими;
- купувати щось дуже дороге та цінне;
- торгуватися з майстрами з ремонту печі.
8 червня: український народний календар
- Червневий дощ почався при сході сонця — припиниться аж під вечір.
- Злива при сонці звіщає, що завтра також можливий дощ.
- Тьмяніє сонячне проміння — чекай розкотистого грому.
- Чим дрібніші краплини дощу, тим довше він йтиме.
- Вода потемніла в річці — перед грозою.
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