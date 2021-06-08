Народні прикмети, обряди і звичаї 8 червня

Чим дрібніші краплини дощу, тим довше він йтиме.

8 червня церква та віряни вшановують пам'ять апостолів вiд 70-ти Карпа i Алфея, мученика Георгiя Нового, мучеників Аверкiя та Єлени, преподобного Йоана Психаїта, сповідника.

8 червня: церковне свято

Святий апостол Карпо — один з сімдесяти апостолів Ісуса Христа. Карпо був супутником Павла під час його апостольських мандрівок, проповідував вчення Христа на острові Крит та у Фракії, помер у м. Берії, бувши міським єпископом.

8 червня: народні традиції

За аналогією з назвою, у народі раніше вважали, що у цей день добре ловляться саме коропи. Звідси й назва дня 8 червня: "Карполов". Тому чоловіки намагалися виходили на риболовлю. Інші назви свята: "Карп", "День Карпа" тощо.

8 червня: що варто зробити

Оскільки, за повір'ям, цей святий приносить удачу всім тим, хто займається рибальством, тому варто вирушити до озера чи річки, щоб порибалити.

8 червня: що не можна робити

голосно розмовляти та кричати;

сваритися з рідними та близькими;

купувати щось дуже дороге та цінне;

торгуватися з майстрами з ремонту печі.

8 червня: український народний календар

Червневий дощ почався при сході сонця — припиниться аж під вечір.

Злива при сонці звіщає, що завтра також можливий дощ.

Тьмяніє сонячне проміння — чекай розкотистого грому.

Чим дрібніші краплини дощу, тим довше він йтиме.

Вода потемніла в річці — перед грозою.

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