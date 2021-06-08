Народные приметы, обряды и обычаи 8 июня

Чем мельче капли дождя, тем дольше он будет идти.

8 июня церковь и верующие чтят память апостолов от 70-ти Карпа i Алфея, мученика Георгия Нового, мучеников Аверкия и Елены, святого Иоанна Психаита, исповедника.

8 июня: церковный праздник

Святой апостол Карп — один из семидесяти апостолов Иисуса Христа. Карп был спутником Павла во время его апостольских путешествий, проповедовал учение Христа на острове Крит и во Фракии, умер в г. Берии, будучи городским епископом.

8 июня: народные традиции

По аналогии с названием, в народе раньше считали, что в этот день хорошо ловятся именно карпы. Отсюда и название дня 8 июня: "Карполов". Поэтому мужчины пытались выходить на рыбалку. Другие названия праздника: "Карп", "День Карпа" и другие.

8 июня: что стоит сделать

Поскольку, по поверью, этот святой приносит удачу всем тем, кто занимается рыболовством, поэтому стоит отправиться к озеру или реке, чтобы порыбачить.

8 июня: что нельзя делать

громко разговаривать и кричать;

ссориться с родными и близкими;

покупать что-то очень дорогое и ценное;

торговаться с мастерами по ремонту печи.

8 июня: украинский народный календарь

Июньский дождь начался при восходе солнца — прекратится только под вечер.

Ливень при солнце возвещает, что завтра также возможен дождь.

Тускнеет солнечные лучи — жди раскатистого грома.

Чем мельче капли дождя, тем дольше он будет идти.

Вода потемнела в реке — перед грозой.

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