Народные приметы, обряды и обычаи 8 июня

Чем мельче капли дождя, тем дольше он будет идти.
8 июня церковь и верующие чтят память апостолов от 70-ти Карпа i Алфея, мученика Георгия Нового, мучеников Аверкия и Елены, святого Иоанна Психаита, исповедника.
8 июня: церковный праздник
Святой апостол Карп — один из семидесяти апостолов Иисуса Христа. Карп был спутником Павла во время его апостольских путешествий, проповедовал учение Христа на острове Крит и во Фракии, умер в г. Берии, будучи городским епископом.
8 июня: народные традиции
По аналогии с названием, в народе раньше считали, что в этот день хорошо ловятся именно карпы. Отсюда и название дня 8 июня: "Карполов". Поэтому мужчины пытались выходить на рыбалку. Другие названия праздника: "Карп", "День Карпа" и другие.
8 июня: что стоит сделать
Поскольку, по поверью, этот святой приносит удачу всем тем, кто занимается рыболовством, поэтому стоит отправиться к озеру или реке, чтобы порыбачить.
8 июня: что нельзя делать
- громко разговаривать и кричать;
- ссориться с родными и близкими;
- покупать что-то очень дорогое и ценное;
- торговаться с мастерами по ремонту печи.
8 июня: украинский народный календарь
- Июньский дождь начался при восходе солнца — прекратится только под вечер.
- Ливень при солнце возвещает, что завтра также возможен дождь.
- Тускнеет солнечные лучи — жди раскатистого грома.
- Чем мельче капли дождя, тем дольше он будет идти.
- Вода потемнела в реке — перед грозой.
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