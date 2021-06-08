Гороскоп на 8 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять порывы нашей души.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 июня 2021 рассказывает, что у Овнов скрытое станет явным, а Близнецам — время экономить.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В отношениях не скрывайте ничего. На работе не распространяйте слухи.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Тройка мечей"
Будет больно. Проверьте отношения на наличие третьего лишнего. В рабочих ситуациях остерегайтесь новых вызовов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Король пентаклей"
Время экономить. В отношениях пройдите проверку финансами. О работе, то просите о повышении.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Наслаждайтесь тем, что имеете. В любви немного ослабьте хватку. Действуйте осторожно в решении рабочих вопросов.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева кубков"
Откройте ваше сердце настежь. В любви доверьтесь партнеру. На работе прислушайтесь к подсказкам сердца.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Повешенный"
Ситуация меняется вверх ногами. В отношениях ожидайте изменения. А на работе подумает над другими вариантами.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Страшный суд"
Остерегайтесь расплаты за свои поступки. В любви помните, что вы делаете. О работе, то работайте лучше.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка кубков"
Подробнее друзьям. Вспомните о прошлых связи. В решении рабочих вопросов ищите единомышленников.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Маг"
Освойте все свои силы. Отдайтесь отношениям по полной. В рабочих вызовах покажите, что вы сильны.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не спускайте все к быту. В любви не ищите крайнего. А на работе — мойте за собой вашу чашку.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Благодарите людей за добро. В отношениях будьте благодарными за заботу второй половинки. В рабочих вопросах ожидайте финансовое улучшение.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Башня"
Строить лучше на прочном фундаменте. В любви ищите прочную основу. А в движении по карьерной лестнице не заходите на зыбкую почву.
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