Гороскоп на 8 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять порывы нашей души.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 июня 2021 рассказывает, что у Овнов скрытое станет явным, а Близнецам — время экономить.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В отношениях не скрывайте ничего. На работе не распространяйте слухи.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Тройка мечей"

Будет больно. Проверьте отношения на наличие третьего лишнего. В рабочих ситуациях остерегайтесь новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Король пентаклей"

Время экономить. В отношениях пройдите проверку финансами. О работе, то просите о повышении.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь тем, что имеете. В любви немного ослабьте хватку. Действуйте осторожно в решении рабочих вопросов.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева кубков"

Откройте ваше сердце настежь. В любви доверьтесь партнеру. На работе прислушайтесь к подсказкам сердца.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Повешенный"

Ситуация меняется вверх ногами. В отношениях ожидайте изменения. А на работе подумает над другими вариантами.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Страшный суд"

Остерегайтесь расплаты за свои поступки. В любви помните, что вы делаете. О работе, то работайте лучше.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Подробнее друзьям. Вспомните о прошлых связи. В решении рабочих вопросов ищите единомышленников.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Маг"

Освойте все свои силы. Отдайтесь отношениям по полной. В рабочих вызовах покажите, что вы сильны.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не спускайте все к быту. В любви не ищите крайнего. А на работе — мойте за собой вашу чашку.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Благодарите людей за добро. В отношениях будьте благодарными за заботу второй половинки. В рабочих вопросах ожидайте финансовое улучшение.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Башня"

Строить лучше на прочном фундаменте. В любви ищите прочную основу. А в движении по карьерной лестнице не заходите на зыбкую почву.

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