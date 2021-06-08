Миша Романова в желтом бикини показала пышную грудь

Певица ошеломила горячим фото.

Украинская певица Миша Романова в который раз подорвала Сеть пикантным контентом.

Так, на этот раз экс-участница группы "ВИА Гра" опубликовала снимок с отдыха в Турции. На фото звезда позировала на пляже, сидя на качели. Артистка появилась в желтом бикини, щеголяя плоским животиком и пышной грудью.

instagram.com/misharomanova

"Как растянуть удовольствие, если вы любите все и сразу?" — подумала исполнительница.

Пользователи не сдержали эмоций и взорвались комментариями под публикацией. Читатели писали, что Миша мега красивая.

Роскошная

Фигура — огонь

Красивая девушка

Напомним, не так давно Миша Романова в бикини поласкала пышную грудь и посветила ягодицами на эротическом видео. Певица поделилась пикантным контентом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку