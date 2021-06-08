ЗМІ оприлюднили запис розмови між Волкером, Єрмаком і Джуліані: що вимагав адвокат Трампа від України

Джуліані агресивно закликав українців виконувати доручення Трампа.

Аудіо, яке раніше не було опубліковане, оприлюднило CNN: воно показує, як давній радник та адвокат колишнього президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані невпинно тиснув на український уряд у 2019 році для розслідування безпідставних змов щодо тодішнього кандидата Джо Байдена.

Exclusive audio obtained by CNN shows how former Pres. Trump's longtime adviser Rudy Giuliani relentlessly pressured and coaxed the Ukrainian government in 2019 to investigate baseless conspiracies about then-candidate Joe Biden. @mchancecnn reports. https://t.co/BGXIngcuE5 pic.twitter.com/XF1jg3Mms7 — The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 7, 2021

Телефонний дзвінок у липні 2019 року відбувся між Джуліані, американським дипломатом Куртом Волкером та Андрієм Єрмаком, старшим радником президента України Володимира Зеленського. Цей дзвінок передував розмові Трампа з Зеленським, і згодом вони стали центральною частиною першого імпічменту Трампа.

Під час приблизно 40-хвилинного дзвінка Джуліані неодноразово каже Єрмаку, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої корупції Байдена в Україні та про заяви, що Україна втрутилася у вибори 2016 року, щоб заподіяти шкоду Трампу, хоча обидва ці твердження не відповідають дійсності.

"Все, що нам потрібно від президента (Зеленського - ред.), - це сказати, що я призначу чесного прокурора, він розслідує і відкопає докази, які зараз існують, і чи є якісь інші докази щодо участі у виборах 2016 року, а потім справу з Байденом потрібно закінчити ", - сказав Джуліані.

Новий запис демонструє, як Джуліані агресивно закликав українців виконувати доручення Трампа.

Водночас під час розмови Єрмак терпляче слухав і намагався перенаправити розмову на офіційні дипломатичні питання, наприклад, призначити Зеленському дату його першого офіційного візиту в США. Але водночас він також сигналізував американцям, що буде працювати, щоб рухатися вперед в "розслідуваннях".

Після цього тон розмови американців змінився - Джуліані та Волкеру явно сподобалося те, що вони почули.

Ця розмова, як пише видання, один з залпів у багаторічному прагненні Трампа та його союзників нашкодити Байдену та підкосити виборчий процес 2020 року - шляхом втручання іноземців, брехні про фальсифікації виборців, спроби скасування результатів та підбурювання до штурму Капітолію.

Джуліані не відповів на прохання CNN прокоментувати аудіозапис. У минулому він говорив, що не зробив нічого поганого в Україні та лише переслідував найкращі інтереси свого клієнта.

Як повідомлялося, 28 квітня Федеральне бюро розслідувань США провело обшук у помешканні колишнього адвоката Дональда Трампа та ексмера Нью-Йорка Руді Джуліані. Слідчі вилучили його особисті електронні пристрої.

Нагадаємо, раніше ексрадник з нацбезпеки США Джон Болтон у своїх мемуарах розповів, що Трамп просив його подзвонити Зеленському, аби переконатися, що президент України зустрінеться з Джуліані. Це найбільш рання згадка про намір Дональда Трампа тиснути на Україну з особистих мотивів.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що не відправляв свого адвоката Рудольфа Джуліані в Україну для організації розслідування стосовно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

Зауважимо, що довкола президента США Дональда Трампа розв’язався скандал, пов'язаний з Україною. Видання The Washington Post повідомило про скаргу американського розвідника проти Трампа через розмову американського лідера з іншим іноземним лідером та дану Трампом "тривожну обіцянку". Одним з політиків, з яким міг говорити глава Сполучених Штатів, називали президента України Володимира Зеленського.

Згодом видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Трамп під час розмови саме із президентом України Володимиром Зеленським тиснув на нього і вимагав розпочати розслідування проти компанії Burisma, якою керував син Джо Байдена - його конкурента на президентських виборах 2020 року.

У Нью-Йорку відбулись обшуки у квартирі та офісі адвоката Трампа Рудольфа Джуліані

Також Трамп нібито наказав заморозити 400 мільйонів доларів військової допомоги для України за тиждень до телефонного дзвінка.

У Конгресі США звинуватили Трампа у тиску на Україну та закликали опублікували стенограму розмови президентів Сполучених Штатів та України. Обидві сторони на це погодилися. 24 вересня голова Палати представників США Ненсі Пелосі ініціювала старт процедури імпічменту Трампа. Сам він назвав ситуацію, що склалася, "президентським харасментом".

25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Трампа та Зеленського. Повний текст перекладу дивіться на ТСН.ua.

Вже 26 вересня американська розвідка оприлюднила текст скарги на президента США Дональда Трампа. Як і повідомляли ЗМІ, вона справді стосується розмови Трампа та президента України Володимира Зеленського та тривалого тиску, який, на думку розвідника, вчиняли США щодо України для особистих цілей американського президента.

ТСН.ua розповів основні моменти доносу на Трампа - серед них інформація про неоднозначні контакти української сторони з Джуліані, скасування візиту Пенса до Києва та спроби Білого дому приховати все це.

У Нью-Йорку відбулись обшуки у квартирі та офісі адвоката Трампа Рудольфа Джуліані

Новий поворот в Ukraine-Gate: юристу президента США Руді Джуліані надіслали повістку

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