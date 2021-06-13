Сколько будет стоить iPhone 13

Цены стартуют от 700 долларов.

Американская компания Apple готовится представить новую флагманскую линейку смартфонов iPhone 13. Анонс линейки iPhone 13 ожидают в сентябре.

Об этом пишет My Drivers.

В Сети уже известно практически все о главных смартфонах года. В линейку iPhone 13 войдут iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Базовые модели получат 4 Гб оперативной памяти, а Pro — 6 Гб. Кроме того, старшие модели будут иметь современные экраны с частотой обновления кадров 120 Гц.

Внешне новинки будут повторять дизайн актуального поколения, за исключением одного — Apple уменьшит вырез под фронтальную камеру, разговорный динамик и систему распознавания FaceID.

За базовую конфигурацию iPhone13 mini попросят 700 долларов, iPhone 13 — 800 долларов, iPhone 13 Pro — 1050 долларов, а за iPhone 13 Pro Max — 1150 долларов.

Фото: My Drivers.

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