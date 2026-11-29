Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 29 листопада, очікується слабка магнітна буря з К-індекс 3 (зелений рівень).

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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За даними науковців, невелике підвищення геомагнітної активності через надходження швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри на Сонці відбулося у суботу. Прогнозували магнітні бурі рівня G1. Втім, сьогодні збурення послабилось.

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Магнітна буря 29 листопада. Фото: Мeteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця, зокрема потоки заряджених частинок. Вона зазвичай не становить небезпеки для людей. Втім, дехто може скаржитися на головний біль, втому чи порушення сну.

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