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Магнітна буря 29 листопада: яка її потужність
У найближчі кілька днів геомагнітна ситуація переважно буде спокійною.
Сьогодні, 29 листопада, очікується слабка магнітна буря з К-індекс 3 (зелений рівень).
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
За даними науковців, невелике підвищення геомагнітної активності через надходження швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри на Сонці відбулося у суботу. Прогнозували магнітні бурі рівня G1. Втім, сьогодні збурення послабилось.
Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця, зокрема потоки заряджених частинок. Вона зазвичай не становить небезпеки для людей. Втім, дехто може скаржитися на головний біль, втому чи порушення сну.