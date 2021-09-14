Презентация Apple-2021: смотреть онлайн

Ранее аналитики назвали стоимость базовой конфигурации iPhone 13 — 700 долларов.

14 сентября в 20:00 по киевскому времени американская корпорация Applе представляет новые продукты под лозунгом "California streaming" (Калифорния передает). Пользователям покажут долгожданный iPhone 13 и еще несколько новых продуктов.

Ссылка на презентацию появилось на официальной странице компании в YouTube и на сайте Applе.

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Мировые аналитики ожидают, что компания представит линейку смартфонов iPhone 13 смарт-часы Apple Watch Series 7 и наушники AirPods 3. Журналисты Bloomberg считают, что Apple, как и в прошлом году, проведет несколько осенних презентаций. И если на сентябрьской — традиционно покажут iPhone, то в октябре-ноябре компания будет удивлять новыми iPad (iPad mini 6 и iPad начального уровня), MacBook на чипе M1X и вероятно другими новинками.

Напомним, в Сети уже известно практически все о главных смартфонах года. За базовую конфигурацию iPhone13 mini попросят 700 долларов, iPhone 13 — 800 долларов, iPhone 13 Pro — 1050 долларов, а за iPhone 13 Pro Max — 1150 долларов.

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