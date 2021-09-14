Куди не варто інвестувати гроші в Україні: оновлений список

Куди не варто інвестувати гроші в Україні: оновлений список

Українців закликають бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.

В Україні системно здійснюють моніторинг діяльності сумнівних інвестиційних проєктів, метою яких є заволодіння коштами українців шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи та здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів.

На офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновили перелік сумнівних інвестиційних проєктів.

Так, до переліку сумнівних додали такі проєкти:

PrimoTrade

Kiplar

LegacyFX

TopTrade Group

Alpha Portfolio Management Ltd

MaxiPlus

TeleTrade

З повним списком можна ознайомитися за посиланням. В цьому розділі Комісія публікує інформацію про інвестиційні проєкти, які відповідають ознакам фіктивності та можуть нести загрозу втрати коштів громадян України.

Інформація про інвестиційні проєкти перевіряється Комісією на відповідність ознакам фіктивності: відповідність проєкта хоча б кільком з них є причиною більш прискіпливо поставитись до аналізу рекламних обіцянок та більш обережно підходити до інвестування своїх грошей.

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