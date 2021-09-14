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Skoda випустила бюджетну версію популярного хетчбека

Skoda випустила бюджетну версію популярного хетчбека

carscoops.com

Модель коштує від 20 тисяч доларів.

У Великій Британії вийшло четверте покоління хетчбека Skoda Fabia.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Автомобіль коштує від 14 905 фунтів, що в еквіваленті – 20 тисяч доларів. Він буде мати декілька комплектацій: S ($20 611), SE Comfort ($23 217), SE L ($26 238) та Color Edition ($24 185), а пізніше вийде версія Monte Carlo.

Модель побудована на платформі MQB A0, яку також розділяють нещодавно оновлені брати та сестри VW Polo та Seat Ibiza. У стандартне обладнання Fabia S входять світлодіодні фари, 6,5-дюймовий інформаційно-розважальний екран, цифрове радіо DAB, кондиціонер з ручним керуванням та кілька систем ADAS.

Fabia SE має 15-дюймові легкосплавні диски Rotare, протитуманні фари, двоспицеве ​​шкіряне багатофункціональне кермо, задні давачі паркування, регульовані по висоті передні сидіння та шкіряні ручне гальмо та ручки перемикання передач.

Fabia SE L оснащена 16-дюймовими легкосплавними дисками Proxima та хромованими вікнами для більш стильного вигляду. Усередині є більший 9,2-дюймовий інформаційно-розважальний екран з навігаційною системою Amundsen, шість динаміків, автоматичний двозонний кондиціонер, комфортні сидіння, світлодіодні підсвічування для читання, знімний підстаканник, центральний підлокітник, електричні вікна спереду і ззаду, навколишнє освітлення, і декоративна обробка з сірої замші з художніми сірими стрічками.

Fabia Color Edition також має 16-дюймові колеса Proxima, але в неї вони оброблені чорним кольором. Крім того, в неї є кришки дзеркал, пофарбовані в колір з дахом (металевий графітовий сірий або перламутровий Magic Black), та 8-дюймовий сенсорний екран для інформаційно-розважальної системи Bolero. Ще ця версія отримала систему запуску/зупинки двигуна без ключа і парасольку, заховану в кишені дверей.

Діапазон двигунів починається з атмосферного трициліндрового двигуна 1.0 MPI потужністю 64 к.с. або 79 к.с. у поєднанні з п'ятиступеневою механічною коробкою передач. Також є трициліндровий 1.0 TSI з турбонаддувом потужністю 94 к.с.

Skoda почне приймати замовлення на нову Fabia 28 вересня 2021 року, а перші поставки у Великій Британії можуть початися вже в четвертому кварталі року. Спортивний варіант Monte Carlo вийде на початку наступного року та отримає колеса більшого діаметру та темні деталі кузова.

© carscoops.com
carscoops.com

Раніше повідомлялося, що Skoda вивела на тести новий дешевий седан.

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