Євген Кузькін очолив "Укравтодор"

Він обійматиме цю посаду до 19 травня 2022 року.

Євген Кузькін очолив Державне агентство автомобільних доріг України. Від червня 2020 року перебував на посаді першого заступника голови "Укравтодору".

Про це у вівторок, 14 вересня, повідомив Урядовий портал.

"Призначити Кузькіна Євгена Юрійовича головою Державного агентства автомобільних доріг України", - йдеться у розпорядженні.

Кузькін працював на посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності "Укравтодору".

Нагадаємо:

Уряд 21 травня на позачерговому засіданні поклав на першого заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України Євгена Кузькіна тимчасове виконання обов'язків очільника "Укравтодору".

До цього Євген Кузькін обіймав посаду першого заступника голови агентства Олександра Кубракова, якого 20 травня Верховна Рада призначила очільником Мінінфраструктури.

очільником Мінінфраструктури. Про те, що відомо про Євгена Кузькіна - у нашому матеріалі.

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