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Євген Кузькін очолив "Укравтодор"

Євген Кузькін очолив "Укравтодор"

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Він обійматиме цю посаду до 19 травня 2022 року.

Євген Кузькін очолив Державне агентство автомобільних доріг України. Від червня 2020 року перебував на посаді першого заступника голови "Укравтодору".

Про це  у вівторок, 14 вересня, повідомив Урядовий портал.

 "Призначити Кузькіна Євгена Юрійовича головою Державного агентства автомобільних доріг України", - йдеться у розпорядженні.

Кузькін працював на посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності "Укравтодору".

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