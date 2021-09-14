Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Евгений Кузькин возглавил "Укравтодор"

Евгений Кузькин возглавил "Укравтодор"

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Он будет занимать эту должность до 19 мая 2022 года.

Евгений Кузькин возглавил Государственное агентство автомобильных дорог Украины. С июня 2020 года занимал должность первого заместителя председателя "Укравтодора".

Об этом во вторник, 14 сентября, сообщил Правительственный портал.

"Назначить Кузькина Евгения Юрьевича председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины", — говорится в распоряжении.

Кузькин работал на должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".

Напомним:

Глава "Укравтодора" прокомментировал ремонт дорог местного значения

Глава "Укравтодора" прокомментировал ремонт дорог местного значения
Следующая публикация