Евгений Кузькин возглавил "Укравтодор"

Он будет занимать эту должность до 19 мая 2022 года.
Евгений Кузькин возглавил Государственное агентство автомобильных дорог Украины. С июня 2020 года занимал должность первого заместителя председателя "Укравтодора".
Об этом во вторник, 14 сентября, сообщил Правительственный портал.
"Назначить Кузькина Евгения Юрьевича председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины", — говорится в распоряжении.
Кузькин работал на должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".
Напомним:
- Правительство 21 мая на внеочередном заседании возложило на первого заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Евгения Кузькина временное исполнении обязанностей главы "Укравтодора".
- До этого Евгений Кузькин занимал должность первого заместителя председателя агентства Александра Кубракова, которого 20 мая Верховная Рада назначила главой Мининфраструктуры.
- О том, что известно о Евгении Кузькине — в нашем материале.