Евгений Кузькин возглавил "Укравтодор"

Он будет занимать эту должность до 19 мая 2022 года.

Евгений Кузькин возглавил Государственное агентство автомобильных дорог Украины. С июня 2020 года занимал должность первого заместителя председателя "Укравтодора".

Об этом во вторник, 14 сентября, сообщил Правительственный портал.

"Назначить Кузькина Евгения Юрьевича председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины", — говорится в распоряжении.

Кузькин работал на должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".

Напомним:

Правительство 21 мая на внеочередном заседании возложило на первого заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Евгения Кузькина временное исполнении обязанностей главы "Укравтодора".

До этого Евгений Кузькин занимал должность первого заместителя председателя агентства Александра Кубракова, которого 20 мая Верховная Рада назначила главой Мининфраструктуры.

главой Мининфраструктуры. О том, что известно о Евгении Кузькине — в нашем материале.

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