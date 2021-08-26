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Кабмин назначил нового руководителя "Укравтодора"

Кабмин назначил нового руководителя "Укравтодора"

Евгений Кузькин / Укравтодор

В мае Кабмин возложил на Евгения Кузькина временное исполнении обязанностей главы "Укравтодора".

Победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодора) стал действующий и.о. главы ведомства Евгений Кузькин.

Соответствующее решение правительство утвердило во время заседания 26 августа, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним:

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