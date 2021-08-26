Кабмин назначил нового руководителя "Укравтодора"

В мае Кабмин возложил на Евгения Кузькина временное исполнении обязанностей главы "Укравтодора".
Победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодора) стал действующий и.о. главы ведомства Евгений Кузькин.
Соответствующее решение правительство утвердило во время заседания 26 августа, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
Напомним:
- Правительство 21 мая на внеочередном заседании возложило на первого заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Евгения Кузькина временное исполнении обязанностей главы "Укравтодора".
- До этого Евгений Кузькин занимал должность первого заместителя председателя агентства Александра Кубракова, которого 20 мая Верховная Рада назначила главой Мининфраструктуры.
- О том, что известно о Евгении Кузькине — в нашем материале.