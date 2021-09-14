"Это принесет немало проблем": промоутер назвал условие победы Усика над Джошуа

Промоутер Тайсона Фьюри считает, что украинец выиграет по очкам, если бой не завершится досрочно.

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мыслями о предстоящем чемпионском бое между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

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По его словам, все будет зависеть от того, сможет ли британский чемпион воспользоваться своим преимуществом в габаритах. Уоррен предсказывает Усику победу судейским решением, если поединок продлится все 12 раундов.

"Усик - феноменальный крузер и демонстрирует заоблачный уровень. Но комфортно ли ему в супертяжелом весе? Не думаю, что смогу ответить на этот вопрос до боя. И один из самых больших вопросов для меня: сможет ли Джошуа реализовать свои преимущества?

Он больше, сильнее и у него длинные руки, однако если Усик сможет обойти его джеб, то принесет много проблем. Если он останется на ногах после середины боя, то я начну всерьез беспокоиться за Энтони. Я чувствую, что если бой дойдет до решения судей, то Усик перебоксирует его", - сказал Уоррен в интервью ютуб-канала iFL TV.

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Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Фьюри "разоблачил" хитрый план Усика на бой с Джошуа.

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