"Це принесе чимало проблем": промоутер назвав умову перемоги Усика над Джошуа

Промоутер Тайсона Ф'юрі вважає, що українець виграє за очками, якщо бій не завершиться достроково.

Промоутер чемпіона світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Френк Воррен поділився думками про майбутній чемпіонський бій між британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком.

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За його словами, все буде залежати від того, чи зможе британський чемпіон скористатися своєю перевагою у габаритах. Воррен пророкує Усику перемогу суддівським рішенням, якщо поєдинок протриває всі 12 раундів.

"Усик - феноменальний крузер і демонструє захмарний рівень. Але чи комфортно йому в надважкій вазі? Не думаю, що зможу відповісти на це питання до бою. І одне з найбільших питань для мене: чи зможе Джошуа реалізувати свої переваги?

Він більший, сильніший і у нього довгі руки, однак якщо Усик зможе обійти його джеб, то принесе чимало проблем. Якщо він залишиться на ногах після середини бою, то я почну всерйоз турбуватися за Ентоні. Я відчуваю, що якщо бій дійде до рішення суддів, то Усик перебоксує його", - сказав Воррен в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV.

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Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ф'юрі "викрив" хитрий план Усика на бій із Джошуа.

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