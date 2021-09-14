Куда не стоит инвестировать деньги в Украине: обновленный список

Куда не стоит инвестировать деньги в Украине: обновленный список

Украинцев призывают быть осторожными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.

В Украине системно осуществляют мониторинг деятельности сомнительных инвестиционных проектов, целью которых является завладение средствами путем предоставления представления об инвестировании в различные финансовые активы и осуществление деятельности без соответствующих разрешительных документов.

На официальном веб-сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновили перечень сомнительных инвестиционных проектов.

Так, в перечень сомнительных добавили такие проекты:

PrimoTrade

Kiplar

LegacyFX

TopTrade Group

Alpha Portfolio Management Ltd

MaxiPlus

TeleTrade

С полным списком можно ознакомиться по ссылке. В этом разделе Комиссия публикует информацию об инвестиционных проектах, которые отвечают признакам фиктивности и могут нести угрозу потери средств граждан Украины.

Информация об инвестиционных проектах проверяется Комиссией на соответствие признакам фиктивности: соответствие хотя бы нескольким из них является причиной более тщательно отнестись к анализу рекламных обещаний и более осторожно подходить к инвестированию своих денег.

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