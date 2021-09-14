Куда не стоит инвестировать деньги в Украине: обновленный список

Украинцев призывают быть осторожными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В Украине системно осуществляют мониторинг деятельности сомнительных инвестиционных проектов, целью которых является завладение средствами путем предоставления представления об инвестировании в различные финансовые активы и осуществление деятельности без соответствующих разрешительных документов.
На официальном веб-сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновили перечень сомнительных инвестиционных проектов.
Так, в перечень сомнительных добавили такие проекты:
- PrimoTrade
- Kiplar
- LegacyFX
- TopTrade Group
- Alpha Portfolio Management Ltd
- MaxiPlus
- TeleTrade
С полным списком можно ознакомиться по ссылке. В этом разделе Комиссия публикует информацию об инвестиционных проектах, которые отвечают признакам фиктивности и могут нести угрозу потери средств граждан Украины.
Информация об инвестиционных проектах проверяется Комиссией на соответствие признакам фиктивности: соответствие хотя бы нескольким из них является причиной более тщательно отнестись к анализу рекламных обещаний и более осторожно подходить к инвестированию своих денег.
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