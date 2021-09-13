Курс доллара и евро на 14 сентября

Стоимость доллара составляет 26,69 грн, а евро — 31,44 грн.
Во вторник, 14 сентября, доллар подорожает, а евро — подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 14 сентября:
- Доллар США — 26,69 грн (плюс 2 коп.).
- Евро — 31,44 грн (минус 14 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 13 сентября:
- Доллар США — 26,65/26,85 грн.
- Евро — 31,35/31,70 грн.
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