Курс доллара и евро на 14 сентября

Курс доллара и евро на 14 сентября

Стоимость доллара составляет 26,69 грн, а евро — 31,44 грн.

Во вторник, 14 сентября, доллар подорожает, а евро — подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 14 сентября:

Доллар США — 26,69 грн (плюс 2 коп.).

Евро — 31,44 грн (минус 14 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 13 сентября:

Доллар США — 26,65/26,85 грн.

Евро — 31,35/31,70 грн.

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