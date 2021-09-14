Народные приметы, обряды и обычаи 14 сентября

Земледельцы считали святым долгом обсеяться озимыми.

14 сентября церковь и верующие чтят память преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, ученика Аифала диакона, мучениц 40 дев, посниц, и мученика Амуна, диакона, учителя их, мученицы Калисты и братьев его, мучеников Евода и Ермогена, праведного Иисуса Навина. Сегодня — собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители, Черниговская-Гефсиманской, Александрийской и так называемой "Всеблаженной", в Казани, икон Божией Матери.

14 сентября: церковный праздник

Симеон Столпник — христианский святой, преподобный, основатель новой аскезы — столпничество, аскет. Знаменит тем, что провел на столпе 37 лет в посте и молитве, а также другими аскетическими подвигами. Был проповедником, согласно житиям, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предсказывать будущее.

14 сентября: народные традиции

Ранее этот день считался началом настоящей осени, а следовательно, и Нового года, с принятием христианства в Киевской Руси.

Вечером по домам зажигали огонь, который должен гореть до Пасхи. Традиционно этот обряд, особенно на Полесье, проходил весьма торжественно и празднично. Отсюда и поговорка: «На Семена любил мед-пиво пить — не ленись и делать". Кроме того, каждый мастер пытался "засидеть вечер" — начать при свете огня работу.

14 сентября: что стоит сделать

Земледельцы считали святой долг обсеяться озимыми. "Как посеешь рожь на Семена, — все будешь иметь с меня, а как посеешь по Покрове (14 октября — ред.), То будешь выводить по корове". С этого дня начиналось "старый бабье лето", которое заканчивалось 21 сентября и, следовательно, летели ласточки. Как утверждает поверье, на Семена вроде черти "меряют меркой воробьев и берут с них дань по четверти, те, что в мерке — остаются им, а которые сверху — отпускаются на волю". Поэтому, мол, так мало их становится у человеческих жилищ. И действительно, в это время воробьиных групп заметно меньше; очевидно, это связано с миграционными процессами.

14 сентября: украинские народные приметы

На Семена ясно — осень будет погожим и теплым.

Осенью долго не исчезают мухи — осень затянется, снег ляжет поздно.

На поверхность водоема следуют белые караси — к дождю.

Рыба плывет на мелководье похолодает.

Белая плесень вдоль лесных троп — на грибы.

Первый снег выпадет рано, то и весна будет ранняя.

14 сентября: что категорически запрещено

ссориться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей;

заниматься тяжелыми физическими делами;

переезжать.

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