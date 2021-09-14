Народні прикмети, обряди і звичаї 14 вересня

Хлібороби вважали за святий обов'язок обсіятися озиминою.

14 вересня церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника i матерi його Марфи, ученика Аїфала, диякона, мучениць 40 дiв, посниць, i мученика Амуна, диякона, вчителя їхнього, мучениці Калiсти та братiв її, мучеників Євода та Єрмогена, праведного Ісуса Навина. Сьогодні - собор Пресвятої Богородицi в Мiасинськiй обителi, Чернiгiвсько-Гефсиманської, Олександрiйської та званої "Всеблаженної", в Казанi, iкон Божої Матерi.

14 вересня: церковне свято

Симеон Стовпник — християнський святий, преподобний, засновник нової аскези — стовпництва, аскет. Знаменитий тим, що провів на стовпі 37 років у пості та молитві, а також іншими аскетичними подвигами. Був проповідником, згідно з житіям, отримав від Бога дар зцілювати душевні та тілесні хвороби, передбачати майбутнє.

14 вересня: народні традиції

Раніше цей день вважався початком справжньої осені, а отже, й Нового року, з прийняттям християнства на Київській Русі.

Увечері по хатах запалювали вогонь, який мав горіти до Великодня. Традиційно цей обряд, особливо на Поліссі, проходив вельми врочисто і святково. Звідси й поговірка: "На Семена любив мед-пиво пити — не лінуйся і робити". Крім того, кожен майстер намагався "засидіти вечір" — розпочати при світлі вогня роботу.

14 вересня: що варто зробити

Хлібороби вважали за святий обов'язок обсіятися озиминою. "Як посієш жито на Семена,— то все будеш мати із мене, а як посієш по Покрові (14 жовтня - ред.), то будеш виводити по корові". З цього дня починалося "старе бабине літо", яке закінчувалося 21 вересня і, отже, остаточно.відлітали ластівки. Як стверджує повір'я, на Семена начебто чорти "міряють міркою горобців і беруть з них данину по чверті; ті, що в мірці — лишаються їм, а котрі зверху — відпускаються на волю". Тому, мовляв, так мало їх стає біля людських жител. І дійсно, під цю пору гороб'ячих гуртів помітно меншає; очевидно, це пов'язано з міграційними процесами.

14 вересня: українські народні прикмети

На Семена ясно — осінь буде погожою і теплою.

Восени довго не зникають мухи — осінь затягнеться, сніг ляже пізно.

На поверхню водойми випливають білі карасі — на дощ.

Риба пливе на мілководдя похолодає.

Біла цвіль уздовж лісових стежок — на гриби.

Перший сніг випаде рано, то й весна буде рання.

14 вересня: що категорично заборонено

сваритися, лихословити, обговорювати й засуджувати людей;

займатися важкими фізичними справами;

переїжджати.

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