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Астрологічний прогноз на 14 вересня

Астрологічний прогноз на 14 вересня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханн? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: гарний час для вирішення ділових питань, пов'язаних із фінансами — можна складати кошториси і бізнес-плани. Ділові зустрічі бажано завершити до вечора, не відкладаючи на завтрашній день. Можна вирушати в подорожі і відрядження — вони виявляться вдалими.

Символ дня: кажан

Стихія дня: Вогонь

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій  

Число дня: 9

Колір дня: шоколадний, каштановий

Камені дня: чорні перли, моріон, александрит, змійовик  

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система

Хвороби дня: велика ймовірність харчових отруєнь та серцево-судинних захворювань — на думку астрологів, вони будуть носити психосоматичний характер, так що спочатку необхідно розібратися з ментальними недугами і тільки потім ставати до лікування фізичних.

Слова дня: всім страхам на зло

Геометрична фігура дня: зигзаг

Шлюб і взаємини дня: укладення шлюбу — щоб уникнути серйозних наслідків — краще перенести на інший день

Містика дня: не можна ворожити і проводити магічні обряди, спрямовані на набуття кохання — результат може виявитися прямо протилежним

Табу дня: небажано багато виглядати в дзеркала і спілкуватися з незнайомими людьми

Які люди народжуються цього лня: ті, хто з'являється на світ цього дня, довірливі і схильні йти на поводі у більш сильних морально людей — зокрема різноманітних аферистів і шахраїв. Протягом життя вони часто ходять по краю — піддаються на вмовляння і стають жертвами ошуканства. Щоб позбутися від такої «карми», їм необхідно ретельно продумувати свої вчинки і не вірити сумнівним людям на слово.

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