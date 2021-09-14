Астрологічний прогноз на 14 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханн? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: гарний час для вирішення ділових питань, пов'язаних із фінансами — можна складати кошториси і бізнес-плани. Ділові зустрічі бажано завершити до вечора, не відкладаючи на завтрашній день. Можна вирушати в подорожі і відрядження — вони виявляться вдалими.

Символ дня: кажан

Стихія дня: Вогонь

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій

Число дня: 9

Колір дня: шоколадний, каштановий

Камені дня: чорні перли, моріон, александрит, змійовик

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система

Хвороби дня: велика ймовірність харчових отруєнь та серцево-судинних захворювань — на думку астрологів, вони будуть носити психосоматичний характер, так що спочатку необхідно розібратися з ментальними недугами і тільки потім ставати до лікування фізичних.

Слова дня: всім страхам на зло

Геометрична фігура дня: зигзаг

Шлюб і взаємини дня: укладення шлюбу — щоб уникнути серйозних наслідків — краще перенести на інший день

Містика дня: не можна ворожити і проводити магічні обряди, спрямовані на набуття кохання — результат може виявитися прямо протилежним

Табу дня: небажано багато виглядати в дзеркала і спілкуватися з незнайомими людьми

Які люди народжуються цього лня: ті, хто з'являється на світ цього дня, довірливі і схильні йти на поводі у більш сильних морально людей — зокрема різноманітних аферистів і шахраїв. Протягом життя вони часто ходять по краю — піддаються на вмовляння і стають жертвами ошуканства. Щоб позбутися від такої «карми», їм необхідно ретельно продумувати свої вчинки і не вірити сумнівним людям на слово.

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