Астрологический прогноз на 14 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какой сегодня день, что принесет удачу именно сегодня, какой цвет, образ, число, символ и камень считаются символами сегодняшнего дня

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: хорошее время для решения деловых вопросов, связанных с финансами, – можно составлять сметы и бизнес-планы. Деловые встречи желательно завершить до вечера, не откладывая на завтрашний день. Можно отправляться в путешествия и командировки – они окажутся удачными.

Символ дня: Летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 9.

Цвет дня: шоколадный, каштановый.

Камни дня: черный жемчуг, морион, александрит, змеевик.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: велика вероятность пищевых отравлений и сердечно-сосудистых заболеваний – по мнению астрологов, они будут носить психосоматический характер, так что сначала необходимо разобраться с ментальными недугами и только потом приступать к лечению физических.

Слова дня: всем страхам назло.

Геометрическая фигура дня: зигзаг.

Брак и отношения дня: заключение брака – во избежание серьезных последствий – лучше перенести на другой день.

Мистика дня: нельзя гадать и проводить магические обряды, направленные на обретение любви, – результат может оказаться прямо противоположным

Табу дня: нежелательно много смотреться в зеркала и общаться с незнакомыми людьми.

Какие люди рождаются в этот день: те, кто появляется на свет в этот день, доверчивы и склонны идти на поводу у более сильных морально людей – в том числе аферистов и мошенников всех мастей. В течение жизни они часто ходят по краю – поддаются на уговоры и становятся жертвами обмана. Чтобы избавиться от такой "кармы", им необходимо тщательно продумывать свои поступки и не верить сомнительным людям на слово.

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