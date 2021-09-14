14 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Этот день в старину считали началом "нового бабьего лета".

Какой сегодня день

Во вторник, 14 сентября, в США празднуют День Государственного гимна США, в Румынии — День инженера.

Памятные даты 14 сентября

1797 — государственный переворот во Французской республике.

1812 — французская армия Наполеона вошла в Москву, оставленной по приказу главнокомандующего М. Кутузова.

1871 — начал свою деятельность первый Приднепровский в Украине банк — Харьковский акционерный земельный банк (в Галичине первые банки возникли в XVII веке — такие, как армянский банк Mons Pius во Львове).

1939 — в США авиаконструктор Игорь Сикорский (бывший киевлянин) поднял в воздух свой первый вертолет VS-300.

Церковный праздник сегодня 14 сентября

14 сентября православная церковь чтит память Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского, и его матери Марфы. Симеон Столпник родился в середине 4 века в Сирии, в семье бедных родителей. Однажды, придя в храм, юноша услышал прекрасное пение и с тех пор обратился к христианству. Симеон начал усердно молиться Богу и просил указать ему, как жить дальше. В конце концов, он решил стать монахом, покинул родительский дом и поселился в ближайшей обители, а позже уединился в пустыне. Там он начал новый вид подвижничества — стовпничества.

Построив столб в несколько метров высоты, он поселился прямо на нем, и тем самым лишил себя возможности отдыхать и даже спать. Днем и ночью он стоял на столбе и молился Богу. К этому добавлялось строжайшее воздержание в пище и другие лишения. Симеон Столпник дожил до ста лет и умер во время молитвы.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя путешествовать

Нельзя выбрасывать остатки со стола

Запрещалось в этот день подметать пол

Приметы на 14 сентября

День Семена в старину называли началом бабьего лета. По погоде в первый день судили о всей осени: если было ясно, то и вся осень должна быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.

С бабьим летом начинались и бабьи работы. С раннего утра женщины и девушки мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен и стелили его по лугам, чтобы отлежался. Вечером же садились за прясла. Девушки во время прядения замечали, как ложатся нитки: если прямо, то мужчина попадется хороший, если неровно, то будет он негодный.

Когда-то с этого дня ткачи начинали ткать ковры. Брались за работу и другие сельские мастера: столяры, ободники, кузнецы. Вечером в этот день мастера собирались в кабак и "засиживали вечер" с водкой. Такие "засиженные" проходили целую неделю от Семена до Второй Пречистой.

Семенов день — это день отлета ласточек. Святой Семен считается покровителем птиц, именно ему они отчитываются о своих добрых или злых поступках. Ласточки в народном воображении — это посланники неба и предвестники весны; кто разрушит гнездо ласточки, у того на лице оспа будет.

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Южный ветер дует — к теплой и сырой зиме.

Дождливая погода — к сырой осени.

Ясная погода — осень погожей будет.

Если день на Семена был с болотом — осень будет дождливая; ясным — осень будет с хорошей погодой.

Именины 14 сентября

День ангела (именины) сегодня, 14 сентября, отмечают: Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.

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