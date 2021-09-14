Ирина Сопонару полностью обнажилась и нарвалась на критику

Ирина Сопонару полностью обнажилась и нарвалась на критику

Некоторые фолловеры не оценили фото актрисы.

Известная украинская актриса, звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару ошеломила фанатов горячим контентом.

Так, юмористка устроила пикантный фотосет и полностью обнажилась. На фотографии, которой знаменитость поделилась в своем Instagram, Ирина томно позировала, сидя на декорации и прикрывая интимные места.

instagram.com/irinasoponaru

Некоторые фолловеры актрисы не оценили эротический снимок Сопонару и раскритиковали ее в комментариях.

А я думал, что #irinasoponaru та единственная, которая не обнажится...

Стыдно должно быть, а не роскошно

И зачем?

Это что? Уже больше показать нечего?

В ответ Ирина написала, что ей не стыдно за откровенные фото, а наоборот — считает, что это красиво: "А вы лечите голову, раз вам стыдно за чужие фотографии".

Впрочем, немало пользователей заверили, что фотография красивая и не вульгарная. Также фаны порадовали кумира комплиментами.

Невероятно сексуальная

На заставку в телефоне поставлю

Смело и очень сексуально

Огонь просто

Напомним, Ирина Сопонару рассказала о своем новом бойфренде. Новым избранником артистки стал также великобританец.

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