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Ирина Сопонару полностью обнажилась и нарвалась на критику

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Ирина Сопонару полностью обнажилась и нарвалась на критику

instagram.com/irinasoponaru

Некоторые фолловеры не оценили фото актрисы.

Известная украинская актриса, звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару ошеломила фанатов горячим контентом.

Так, юмористка устроила пикантный фотосет и полностью обнажилась. На фотографии, которой знаменитость поделилась в своем Instagram, Ирина томно позировала, сидя на декорации и прикрывая интимные места.

© instagram.com/irinasoponaru
instagram.com/irinasoponaru

Некоторые фолловеры актрисы не оценили эротический снимок Сопонару и раскритиковали ее в комментариях.

  • А я думал, что #irinasoponaru та единственная, которая не обнажится...
  • Стыдно должно быть, а не роскошно
  • И зачем?
  • Это что? Уже больше показать нечего?

В ответ Ирина написала, что ей не стыдно за откровенные фото, а наоборот — считает, что это красиво: "А вы лечите голову, раз вам стыдно за чужие фотографии".

Впрочем, немало пользователей заверили, что фотография красивая и не вульгарная. Также фаны порадовали кумира комплиментами.

  • Невероятно сексуальная
  • На заставку в телефоне поставлю
  • Смело и очень сексуально
  • Огонь просто

Напомним, Ирина Сопонару рассказала о своем новом бойфренде. Новым избранником артистки стал также великобританец.

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