Ирина Сопонару полностью обнажилась и нарвалась на критику

Некоторые фолловеры не оценили фото актрисы.
Известная украинская актриса, звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару ошеломила фанатов горячим контентом.
Так, юмористка устроила пикантный фотосет и полностью обнажилась. На фотографии, которой знаменитость поделилась в своем Instagram, Ирина томно позировала, сидя на декорации и прикрывая интимные места.
Некоторые фолловеры актрисы не оценили эротический снимок Сопонару и раскритиковали ее в комментариях.
- А я думал, что #irinasoponaru та единственная, которая не обнажится...
- Стыдно должно быть, а не роскошно
- И зачем?
- Это что? Уже больше показать нечего?
В ответ Ирина написала, что ей не стыдно за откровенные фото, а наоборот — считает, что это красиво: "А вы лечите голову, раз вам стыдно за чужие фотографии".
Впрочем, немало пользователей заверили, что фотография красивая и не вульгарная. Также фаны порадовали кумира комплиментами.
- Невероятно сексуальная
- На заставку в телефоне поставлю
- Смело и очень сексуально
- Огонь просто
Напомним, Ирина Сопонару рассказала о своем новом бойфренде. Новым избранником артистки стал также великобританец.