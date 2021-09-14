Украинский суперфуд: польза и цены на ягоды бузины

Цена на ягоду — сейчас — 9 гривен за килограмм.

Кустарник, который стал королевой ягодного рынка: бузина набирает популярность. И те, кто на нее поставил в прошлом году, могут заработать и этой осенью. В Украине бузина не в почете, многие вообще не знают, что она съедобная, а о ее полезных свойствах и не слышали. О нишевый сегмент рынка, который не только не пострадал во время пандемии, но и наоборот — выиграл, — говорится в сюжете ТСН.19: 30 13 сентября.

Бузина: цена на ягоды

К примеру, десятилетки Богдан и Женя сразу после школы идут с ведрами в бузиновые кустарники. Период созревания бузины — это дополнительная копейка для крестьян. На ягоду — сейчас — 9 гривен за килограмм. А Наталья с мужем за выходные заработали две тысячи. Бузина должно быть спелой, без зеленых ягод, а хвостик кисти — коротким. Иначе — не примут. Собранную в течение дня бузину — заготовители — сразу везут на заморозку.

А уже дальше ее или очищают от веточек, или упаковывают с кистями. Все зависит от пожеланий покупателя.

Мешки с неочищенными ягодами поедут в Польшу. Карантин помогает мировой общности рассмотреть полезные свойства бузины и цена на бузину выросла в четыре раза за период карантина.

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В Украине ориентировочно 300 компаний экспортеров ягод. На бузину аграрии обратили внимание лет семь назад. В Украине эта ягода не популярна, о ее пищевую ценность вообще мало кто знает. Но в прошлом году — в разгар пандемии — за высокого содержания витамина С в бузине — мировой спрос на нее — взлетел до невиданных до сих пор высот.

Бузина: экспорт

2020 году Украина продала семь с половиной тысяч тонн бузины. Покупатели — Европа и Япония. США и Китай покупают не напрямую, а через европейских посредников. А вот в предыдущие годы продавали так мало, что и статистику не вели. В этом году стоимость на бузину снизилась, но спрос все же есть.

Наша бузина — в основном дикоросы. Ягода захватывает все больше территорий. Брошенные двор и фермы мгновенно попадают в бузиновый плен. Если цена на бузину держаться, то и промышленные насаждения, которых в Украине мизер — перспективные. На бузину привела к нешуточной конкуренции между собирателями ягоды.

Бузина: полезные свойства

Используют бузину в фармацевтике и пищевой промышленности. Скажем, йогурты с черникой самом деле могут частично быть с бузиной. Сок из бузины в Европе уже между Суперфуд, поэтому вырос экспорт и соков. А еще — бузина незаменимый краситель, если нужно получить насыщенные цвета красных оттенков.

90 процентов бузины, собственно, как и других ягод, вывозится из Украины. Европейскую моду на потребление бузины у нас ожидают года через три.

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