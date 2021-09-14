Назван неожиданный симптом проблем с сердцем: детали

Слабость и онемение в конечностях не являются прямыми симптомами повышенного уровня холестерина.

Внезапное онемение и слабость в конечностях могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию заболеваний сердца.

Об этом пишет Daily Express со ссылкой на экспертов медицинского учреждения Mayo Clinic.

При этом слабость и онемение в конечностях не являются прямыми симптомами повышенного уровня холестерина.

Атеросклероз возникает при закупорке артерий жиром, холестерином и иными веществами. А покалывание в руках и ногах возникает, когда бляшки накапливаются в артериях, ведущих к мозгу.

При этом узнать об уровне холестерина в крови можно только при помощи анализа крови. Также на повышенный холестерин в крови также указывает невнятная речь, временная потеря зрения на один глаз или проблемы с мышцами лица.

Также у многих пациентов на уровень холестерина повлияла диета с высоким содержанием насыщенных жиров и транжиров.

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